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Общество

Стала известна афиша мероприятий ко Дню Победы в Великих Луках

29.04.2022 18:15|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал, какие мероприятия, посвященные празднованию 77-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, ожидают местных жителей. Об этом он сообщил в ходе своего еженедельного обращения.

«Вследствие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2020 и 2021 годах в городе были отменены массовые праздничные мероприятия. В этом году, к счастью, есть возможность провести мероприятия в привычном для нас формате», - отметил глава города.

Так, в план основных мероприятий празднования 9 мая включили большое количество культурных и спортивных мероприятий, выставок, спектаклей, патриотических акций таких как: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Обелиск у дороги», «Георгиевская ленточка» и другие.

«Большое внимание уделено приведению в надлежащий вид памятников и памятных знаков, связанных с событиями Великой Отечественной войны, находящихся на территории города», - подчеркнул Николай Козловский.

С 7 мая под окнами ветеранов Великой Отечественной войны будут проходить небольшие праздничные концерты, подготовленные артистами Дома культуры, сейчас формируются списки. А накануне, 6 мая, в театре состоится праздничный концерт. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам. Кроме того, 8 мая на Братском кладбище пройдет торжественно-траурная церемония в память о погибших героях.

9 мая праздничные мероприятия начнутся на площади Ленина. В 10.00 здесь планируется торжественный марш с участием парадных расчетов военнослужащих войсковых частей из состава Псковского территориального гарнизона, а также учащихся кадетской школы Великих Лук, лицея №10 и юнармейцев. Сопровождать мероприятие будет военный оркестр.

В 11.00 с перекрестка Октябрьского проспекта и проспекта Ленина начнет свое движение торжественное шествие «Бессмертный полк», в котором примут участие трудовые коллективы и общественные организации. В 11.45 у Вечного огня состоится митинг памяти. В 12.30 начнутся концертные программы в Городском парке культуры и на летней эстраде. В 18.55 Великие Луки присоединятся к всероссийской минуте молчания. В 19.00 на площади Ленина развернется концертная программа «Майский вальс». Завершится праздничный день 22.00 праздничным салютом.

Теги: #великие луки #праздник #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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