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Общество

Губернатор опубликовал фотографию памятного знака «Зарождение Знамени Победы»

29.04.2022 20:31|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале поделился фотографией памятного знака «Зарождение Знамени Победы», установленного вблизи поселка Идрица Себежского района. 

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Открытие завтра, но люди уже приносят цветы», - отметил глава региона.

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.

Теги: #Себежский район #знамя победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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