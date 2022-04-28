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Общество

«Михайловское» приглашает всех на майские праздники

30.04.2022 14:04|ПсковКомментариев: 0

Провести праздничные и выходные майские дни в Святогорье предлагает псковичам и гостям региона Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, музейная афиша на период с 1 по 10 мая составлена таким образом, чтобы каждый гость, вне зависимости от возраста и литературной или общекультурной подготовки, нашел для себя интересные занятия.

Так, в частности, туристам и местным жителям предложат стать участниками интерактивной фольклорной программы «Ягорий-свет» в музейном комплексе в деревне Бугрово. Эта программа — своего рода реконструкция отдельных обрядов Егорьева дня, когда скотину первый раз после долгой зимы выгоняли пастись на открытое пространство. В основу интерактивного действа легли не только фрагменты из пушкинских произведений и других литературных источников, но и широкий пласт подлинного этнографического материала, в том числе — старинные псковские песни, инструментальные наигрыши, игры.

Также в череде праздничных событий в Пушкинском Заповеднике — музейное занятие «Ямщик сидит на облучке», мастер-класс по созданию письма-треугольника «Письма опалённые войной», вечер русского романса в музее-усадьбе «Тригорское» (7 мая в 17.00), концерт ко Дню Победы на площади перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы (8 мая, 19.00). В выставочных залах НКЦ (бульв. Гейченко, 1) и в мемориальных усадьбах развёрнуто много интересных выставок, среди которых экспозиция «Прекрасен наш союз!..» (живопись и графика современных псковских художников), выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов» с экспонатами от конца XVII века и так далее.

И, разумеется, гостей музея ждут на любых основных и дополнительных, тематических экскурсиях. 

С полной программой событий в майские праздничные и выходные дни, с указанием времени их проведения, возрастных рекомендаций и других подробностей, можно познакомиться на официальном сайте «Михайловского» (гиперссылка: https://pushkinland.ru/2018/news/news22/news38.php). В музее подчеркнули, что билеты на многое из перечисленного посетители в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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