Общество

Добавить семь дополнительных дней к ежегодному отпуску предложили в Госдуме

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на первомайской акции партии предложил добавить семь дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Фото: pixabay.com

Как пишет ТАСС, праздничная акция ЛДПР в честь Праздника весны и труда проходит в формате собрания депутатов ЛДПР, активистов и студентов на открытой площадке Молодежного центра партии.

«В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на становление и укрепление великой России. ЛДПР предлагает добавить к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению», - сказал Леонид Слуцкий.