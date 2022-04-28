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Общество

Об опасностях пониженного артериального давления рассказала врач

01.05.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Под термином «артериальная гипотензия» часто подразумевают снижение артериального давления <100/60 миллиметров ртутного столба. Однако учитывая, что существуют индивидуальные особенности, правильнее говорить о том, что артериальная гипотензия — это снижение давления на 20% от привычных («рабочих») значений. Она может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и даже провоцировать их, рассказывает агентству «Прайм» врач-терапевт клиники МЕДСИ на авиационной Евгения Иванова. 

Так, например, для человека с привычным давлением 120/80 мм рт. ст. низкими значениями будут <96/64 мм рт. ст., а для человека, привычного к 100/60 мм рт. ст., < 80/48 мм рт. cт, уточняет она.

Кроме того, принципиальное значение, по словам врача, имеет самочувствие человека при снижении давления. Некоторые люди могут быть чувствительны даже к снижению давления на 10 мм рт. ст., а некоторые не ощущают даже колебания в диапазоне 20-30 мм рт. ст. Но это состояние все равно опасно — при снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность.

«Артериальную гипотензию можно разделить на острую и хроническую. Для острой характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и так далее», — отмечает терапевт. 

Хроническую артериальную гипотензию следует разделять на физиологическую, когда снижение давления не приводит к изменению самочувствия, снижению работоспособности и функциональных резервов (так называемое, нормально низкое давление), и патологическую, сопровождающееся головной болью, головокружением, общей слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением сна, иногда тошнотой, потливостью, учащенным сердцебиением, кратковременными обмороками, ощущениями нехватки воздуха.

По словам Ивановой, патологическая артериальная гипотензия может развиваться вследствие переутомления или перенапряжения (так называемая, нейроциркуляторная гипотензия), а также вследствие каких-либо состояний или заболеваний (длительный период голодания, острые инфекционные заболевания, анемии, заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, прием некоторых лекарственных препаратов и прочее).

Поэтому острую и патологическую артериальную гипотензию, как отмечает эксперт, не следует пытаться лечить в домашних условиях — требуется консультация врача для выявления причины низкого давления и плохого самочувствия и подбора адекватного лечения.

«В домашних условиях можно оказать лишь первую помощь. При низком давлении человеку следует дать прилечь с приподнятыми ногами (то есть убрать подушку из-под головы и уложить ноги на возвышение). Если человек в сознании, можно его напоить горячим сладким чаем или кофе», — говорит терапевт.

При хронической артериальной гипотензии важны мероприятия по изменению образа жизни: нормализация режима труда и отдыха, полноценный сон, уменьшение стрессовых ситуаций, ограничение работы с компьютером или гаджетами (особенно перед сном), занятия динамическими видами спорта, желательно на свежем воздухе — здесь важна регулярность, а не экстремальные виды спорта и туризма.

Теги: #медицина #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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