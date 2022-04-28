Общество

Псковский «Акваполис» отметил свое 6-летие

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове отметил свое 6-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТРК.

«Учитывая все ограничения и требования, праздник прошел в онлайн-формате в официальной группе "ВКонтакте" торгово-развлекательного комплекса. В рамках интерактивных программ, которые проходили 1 мая в течении всего дня, подписчики могли выиграть семейные сертификаты и билеты в аквапарк, сертификаты в кафе и другие призы», - отметили в ТРК.

Награждение всех победителей уже состоялось.