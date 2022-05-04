Общество

Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще два человека

Еще два человека в Псковской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 827 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

По последним данным, 29 человек в регионе заразились COVID-19, всего - 109 706. При этом за весь период пандемии выздоровели 107 344 псковичей (+40).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: