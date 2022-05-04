Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще два человека

Еще два человека в Псковской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 827 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
По последним данным, 29 человек в регионе заразились COVID-19, всего - 109 706. При этом за весь период пандемии выздоровели 107 344 псковичей (+40).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 34645/20
- Великие Луки – 16803/0
- Бежаницкий район – 1441/0
- Великолукский район – 2637/0
- Гдовский район – 1966/0
- Дедовичский район – 2832/0
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1000/0
- Куньинский район – 976/0
- Локнянский район – 1056/0
- Невельский район – 4994/0
- Новоржевский район – 1157/0
- Новосокольнический район – 3131/0
- Опочецкий район – 3360/0
- Островский район – 5235/0
- Палкинский район – 1070/0
- Печорский район – 2497/0
- Плюсский район – 1722/0
- Порховский район – 3888/0
- Псковский район – 8781/4
- Пустошкинский район – 1350/0
- Пушкиногорский район – 1461/0
- Пыталовский район – 1458/0
- Себежский район – 2759/0
- Стругокрасненский район – 1844/5
- Усвятский район – 715/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46.
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?