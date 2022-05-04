Общество

В Псковской области заключенные реже стали попадать в штрафной изолятор

На 51% снизилось количество переводов заключенных в штрафной изолятор в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В управлении ФСИН прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за I квартал текущего года под председательством начальника ведомства Алексея Емельянова. Он отметил, что оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН, остается контролируемой и управляемой.

Руководители учреждений, отделов, служб управления выступили с отчетами о работе, проделанной за квартал.

Так, прозвучало, что на 19% уменьшилось количество нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек, на 6% – количество злостных нарушений порядка отбывания наказания. На 42% снизилось количество переводов осужденных в помещение камерного типа, на 50% – в единое помещение камерного типа. На 26% сократилось общее количество отказов судами в условно-досрочном освобождении.

За I квартал объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил более 27 миллионов рублей. За отчетный период к оплачиваемым работам привлекли 862 осужденных, в том числе на промышленном производстве были задействованы 453 человека, работах по хозяйственному обслуживанию – 409 человек. Погашали иски 459 осужденных, в том числе 376 трудоустроенных на оплачиваемых работах.

В течение I квартала в региональном УФСИН велась работа по выполнению поручения президента по развитию на территории страны сети исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных работ. Так, в феврале было введено в эксплуатацию здание основного общежития ИЦ-1 до 300 мест. По состоянию на 31 марта 2022 года на учете в учреждении состояло 69 осужденных к принудительным работам, отметили в ведомстве.

«На подведомственных объектах пожаров не зарегистрировали. Не допустили побегов из-под охраны и при конвоировании. Особо учитываемых преступлений не допущено. В результате обыскных мероприятий денежные средства, алкогольные напитки промышленного производства, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги не изымались. Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний не допущено», – доложили сотрудники.

Подводя итоги заседания коллегии, Алексей Емельянов дал оценку ключевым достижениям и проблемам уголовно-исполнительной системы области, нацелив руководителей служб и подразделений на эффективную работу в предстоящем периоде.

На коллегии обсудили перспективы работы УФСИН и подведомственных учреждений. Были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечения режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, кадрового, тылового, медицинского обеспечения, производственной деятельности.

Мероприятию предшествовало проведение строевого смотра с проверкой внешнего вида сотрудников, наличия служебных удостоверений и личных жетонов.