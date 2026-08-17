 
Общество

Барсик отправляется в путешествие по Пскову: в ресторанах города появились авторские раскраски для детей

0

Рестораны «Покровский», «Моя История» и «Гельдт» создали авторские раскраски о достопримечательностях города для юных посетителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации псковских заведений.

Изображение здесь и далее: Екатерина Никитина

Главным героем серии стал узнаваемый символ Пскова — кот Барсик. Вместе с ним юные гости отправляются в увлекательное путешествие по городу, знакомятся с его атмосферой и любимыми местами горожан. На страницах персонаж путешествует по набережным, запускает воздушного змея на фоне древней крепости, гуляет по паркам, катается на самокате и открывает живописные уголки Пскова.

Иллюстрации создала художница Екатерина Никитина специально для проекта. Каждая картинка вдохновлена городскими пейзажами и узнаваемыми локациями, которые любят жители и туристы.

Проект ориентировали на семейную аудиторию заведений. Пока родители отдыхают и наслаждаются блюдами, дети проявляют фантазию, раскрашивают страницы и узнают историю Пскова через приключения Барсика.

 

В ресторанах надеются, что путешествие Барсика поможет детям взглянуть на родной город по-новому и оставит приятные воспоминания о семейном отдыхе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026