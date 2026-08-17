Барсик отправляется в путешествие по Пскову: в ресторанах города появились авторские раскраски для детей

Рестораны «Покровский», «Моя История» и «Гельдт» создали авторские раскраски о достопримечательностях города для юных посетителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации псковских заведений.

Изображение здесь и далее: Екатерина Никитина

Главным героем серии стал узнаваемый символ Пскова — кот Барсик. Вместе с ним юные гости отправляются в увлекательное путешествие по городу, знакомятся с его атмосферой и любимыми местами горожан. На страницах персонаж путешествует по набережным, запускает воздушного змея на фоне древней крепости, гуляет по паркам, катается на самокате и открывает живописные уголки Пскова.

Иллюстрации создала художница Екатерина Никитина специально для проекта. Каждая картинка вдохновлена городскими пейзажами и узнаваемыми локациями, которые любят жители и туристы.

Проект ориентировали на семейную аудиторию заведений. Пока родители отдыхают и наслаждаются блюдами, дети проявляют фантазию, раскрашивают страницы и узнают историю Пскова через приключения Барсика.

В ресторанах надеются, что путешествие Барсика поможет детям взглянуть на родной город по-новому и оставит приятные воспоминания о семейном отдыхе.