Общество

Студенты посетили Пушкиногорский район для изучения региональной молодежной политики

Студенты и сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Псковской области в праздничные дни посетили Пушкиногорский район в рамках экспедиции «Открываем Россию заново». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Пушкиногорского района

Встречал и сопровождал делегацию глава городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев. Он познакомил студентов и сотрудников с местными достопримечательностями.

С 2017 года на территории Псковской области проводятся студенческие экспедиции Высшей школы экономики «Открываем Россию заново». Цель экспедиций - погружение студентов при помощи полевых экспедиций в изучаемую реальность и действительность российской жизни. В 2022 году студенты образовательных программ «Политология» и «Социология» московского кампуса НИУ ВШЭ выполняли задание по предварительному изучению региональной молодежной политики Псковской области. Эта экспедиция предполагает дальнейшее углубленное изучение ситуации.

Один из вопросов, привлекающих внимание исследователей в 2022 году, - предотвращение оттока молодежи из области. Исследование направлено на изучение проблем и потребностей молодого населения, выработку рекомендаций по совершенствованию молодежной политики в регионе.

Для решения задач исследования предполагается проведение глубинных интервью с жителями региона, что поможет получить необходимую информацию для анализа. Все собранные данные будут обрабатываться в обобщенном виде, участие в исследовании анонимно. Цель исследования - разработка рекомендаций по предотвращению оттока молодого населения и совершенствованию молодежной политики в регионе.