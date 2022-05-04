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Общество

Make Корытово Great Again

04.05.2022 16:36|ПсковКомментариев: 1

Лесопарк в Корытово станет экопространством. Общественники предлагают превратить территорию в удобное место для спокойного отдыха без вторжения в природу.

 

Как повезло псковичам

Корытовский лесопарк — больше лес, чем парк. Между деревьев запросто можно встретить ежей, белок и косуль. На подстилке уже зазеленели кусты черничника и брусничника, проглядывают первые листья земляники, раскрылись первоцветы. Посреди сосен заканчивается Псков и начинается Псковский район. Из конца в конец массив пересекают четыре прямых аллеи. Центральная ведет от лыжной базы, где зимой можно взять напрокат оборудование. Летом в лесопарке проходят соревнования велосипедистов и по ориентированию. Нотку экстрима в них вносят пробивающиеся из земли корни деревьев и топи из-за разлива ручьев, через которые перекинуты деревянные лавицы. На одну из полян приезжают любители погонять футбольный мяч, на другой можно увидеть редкий здесь след цивилизации — пару скамеек и турник, завинченные прямо в стволы.

 

Все это увидели федеральные эксперты проекта «Экосуббота» в конце апреля. И не только распустившиеся цветы ветреницы. Еще вырванные с корнем таблички «Не мусорить» и «Проезд запрещен». И обломки бетонных плит, которыми перекрыли центральную аллею от машин и квадроциклов, но помогает это мало, потому что в лесопарк можно заехать с разных сторон. Местные жители показали и место, где благодаря усилиям неравнодушных не выросла частная усадьба — были такие поползновения несколько лет назад. В лесопарке можно встретить не только животных. Как-то полиция ловила закладчиков под деревьями, а в одном из уголков есть зимняя стоянка бездомных.

В лесопарк часто приезжают гулять с собакой или просто подышать целительным сосновым воздухом. При этом если пожилому человеку длительная прогулка уже не по силам, присесть можно только на единственной полянке.

Экскурсия в Корытовском лесопарке открыла второй этап реализации в Пскове проекта «Экосуббота» по экологическому просвещению и поддержке эковолонтерства. В прошлом году проект выиграл премию «Мы вместе», лауреатов в московском Манеже поздравлял президент Владимир Путин. Псковский опыт будет масштабирован на другие регионы. А для Пскова наступил следующий этап, когда общественники рассказали экспертам проекта «Экосуббота» о состоянии Корытовского лесопарка и о своих чаяниях по развитию территории. Экскурсия помогла увидеть все своими глазами.

«Псковичам по-настоящему повезло иметь в городе дикий лес и первозданную природу, - поделилась своими впечатлениями Алина Рыбина, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан», соавтор проекта «Экосуббота». - Если будет инфраструктура, которая не навредит биоразнообразию и не усилит нагрузку на окружающую среду, у псковичей будет больше возможностей приходить сюда, дышать свежим воздухом. Это архитектура городов будущего: максимальная близость к природе и в то же время чувство защищенности».

Корытовский проект

В апреле 1842 года газеты губернского Пскова писали: «Единственными местами для прогулок горожан служат сад при доме губернатора и находящееся на левом берегу Великой в четырех верстах от города село Корытово, где летом бывает трактир». Через 180 лет задача перед горожанами стоит более амбициозная — превратить территорию Корытовского лесопарка в экопространство. Предложения по его конкретному наполнению вырабатывали на стратегической сессии в ресурсном центре добровольчества. Участие в ней приняли общественники (в возрасте от школьников до пенсионеров, то есть о своих интересах могли заявить разные поколения) и представители бизнес-сообщества. Когда проект обретет более явные черты, ему еще предстоит пройти через горнило обсуждения в экспертном сообществе. А пока горожане могли заявить о том, как именно они хотят пользоваться экопространством.

За основу приняли концепцию «человек в гостях у природы». То есть решили на корню пресекать любые поползновения в сторону создания инфраструктуры для шумного отдыха. Скажем, амфитеатр для концерта на открытом воздухе — это не сюда.

Алина Рыбина рассказала о примере Грушинского фестиваля: за несколько дней барды приводят поляну фестиваля в такое состояние, что природа не успевает восстановиться за весь следующий год. Поэтому в Корытово предложили элементы цивилизации для спокойного отдыха. Здесь можно будет гулять и отдыхать на скамейках, рядом с которыми окажутся урны для раздельного сбора мусора. Лесопарк станет местом для экоэкскурсий и экоуроков и по-прежнему для занятий спортом. Никакого забора, максимум — оформление входной группы. Никакой платы за вход. Место останется доступным для всех.

Элементы бытовой инфраструктуры расположат за пределами лесопарка. Рядом с ним останавливается «восьмерка», автобус, идущий прямиком из центра города. За периметром окажутся «трактиры»: шашлычные, точки по продаже сладкой ваты и прочие элементы коммерческой инфраструктуры, если бизнес заинтересуется участием в проекте.

«Самая большая проблема с защитой окружающей среды в одном, - отметила федеральный эксперт проекта «Экосуббота» Елена Снигирева. - Не всегда легко и просто быть экологичным, когда отсутствует для этого соответствующая инфраструктура. Мы не знаем куда деть разделенный мусор, где купить одежду из переработанных материалов, где взять товары без упаковки, где купить бытовую химию без отдушек, где отдохнуть без вреда для природы. Если инфраструктура появляется, сразу возникает вопрос, кто за это платит, кто за этим ухаживает? Поэтому к таким экопроектам нужно привлекать не только власть, но и бизнес».

Представители бизнеса присутствовали на сессии в составе делегации от общественной организации «Деловая Россия».

«Если нам предоставят проект экопространства в Корытово, мы вместе с «Деловой Россией» включимся. Я лично готов заниматься этим проектом. У меня двадцатилетний опыт в строительстве, и я знаю много болевых точек в этой сфере. Мы найдем людей, которые вложат в проект средства», - отметил бизнесмен Руслан Мурадалиев.

«Можете рассчитывать на нашу помощь, команду и экспертное мнение», - подтвердил председатель регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский.

 

Алина Рыбина рассказала, что для работы над проектом привлекли архитектора, он готовит визуализацию на основе предложений псковичей. Авторы проекта планируют на площадке ПМЭФ инициировать обсуждение и утверждение стандартов для экопространств, зафиксированных на федеральном уровне. Если раньше любую клумбу во двое можно было назвать «экопространством», то теперь для этого понятия разработают четкие критерии. И в этой работе Псков окажется одним из первых в стране.

«В Пскове есть кусочек леса, который позволяет почувствовать себя так, будто ты уже не в городе. Это место не только усиливает туристическую привлекательность, - считает Алина Рыбина, - но и делает вас особенными. Весь ваш город — исторический памятник. А теперь вы сможете собрать на этой территории все достижения городской экоинфраструктуры».

Предложения участников стратсессии лягут в основу будущего проекта в самое ближайшее время.

Валентина Семенова, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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