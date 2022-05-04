Общество

Митинг в поддержку военнослужащих прошел у монумента «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе

Митинг в поддержку Вооруженных сил России, жителей ДНР и ЛНР прошел у монумента «Зарождение Знамени Победы» вблизи поселка Идрица Себежского района 4 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поддержать военнослужащих пришли ветераны, юнармейцы, жители муниципалитета и Республики Башкортостан.

Мероприятие организовано Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

«Пожелаем нашим воинам удачи в выполнении боевых задач, возвратиться живыми и здоровыми. Чтобы они чувствовали нашу поддержку, мы за них болеем и переживаем», – обратился к собравшимся председатель областного отделения «Боевого братства» Александр Кривотулов.

«Исторически Себежская земля была форпостом России, начиная с польско-литовских войн. Здесь чтут помять людей, отдавших жизни за наше светлое будущее. Тут же воспитывается молодое поколение, которое достойно держит в руках Знамя Победы», – рассказал в своем выступлении глава Себежского района Леонид Курсенков.

По словам председателя Совета ветеранов поселка Идрица Владимира Спиридонова, монумент «Зарождение Знамени Победы» воплотил в себе жертвы, понесенные народом в годы Великой Отечественной войны, мужество, героизм и стойкость народных мстителей-партизан.

От лица профсоюзного движения Псковской области собравшихся поприветствовал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он отметил, что все представители учреждения поддерживают воинов. «Сегодня Знамя Победы развевается не только на этом мероприятии, но и на каждом митинге в нашей стране», – сказал он.

В конце мероприятия собравшиеся развернули копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.