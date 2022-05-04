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Общество

Участники международного патриотического похода прибыли в Псковскую область

04.05.2022 19:10|ПсковКомментариев: 0

Делегации участников второго ежегодного международного патриотического похода прибыли в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Это гости из Псковского региона, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Всего 50 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

Официальный старт похода будет дан 5 мая. Отмечается, что уже сегодня подростков ждала насыщенная программа. Псковское региональное отделение всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» приготовило для участников похода веревочный парк.

Кроме того, сотрудники МЧС продемонстрировали школьникам деблокирование поврежденного автомобиля и извлечение пострадавших, а также рассказали о работе спасателей-кинологов и спасателей-подводников, показали специальные средства и оборудование.

Инициатором похода выступило руководство УМВД России по региону. К реализации проекта подключились также представители администрации региона, министерства обороны, общественных организаций. Главная цель мероприятия- сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

 

В течение трех дней ребятам предстоит жить в походном палаточном лагере на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной, воспитательной и патриотической направленности, которые приготовили для них организаторы. Среди них – курсы выживания, исторические квесты, полосы препятствий, кинопоказы и высадка «Аллеи памяти».

Теги: #патриотизм #школьники #поход
Источник: Псковская Лента Новостей
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