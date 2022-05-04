Общество

Глава Великих Лук проконтролировал ход благоустройства сквера у Краеведческого музея

Глава города Великие Луки Николай Козловский проконтролировал ход благоустройства сквера у Краеведческого музея. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Объект ремонтируют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», благодаря результативному участию в рейтинговом голосовании. Так, согласно проектно-сметной документации подрядчик уложит брусчатку, установит скамейки и урны. Сейчас, по словам Николая Козловского, работы выполнены на 60%.

«Не обошлось без замечаний. Культура выполнения работ оставляет желать лучшего: строительный мусор, земля. Это недопустимо. Скоро 9 мая, и этот день наш город должен встретить достойно, поэтому подрядчику дано поручение навести порядок», - подчеркнул глава города.

Объект планируют сдать 31 мая, пока все идет согласно графику, добавил он.