Общество

Педагогический состав новой школы в Великих Луках обнародуют в августе

Педагогический состав новой школы на улице Заслонова в Великих Луках — инженерно-экономического лицея — опубликуют в августе на сайте образовательного учреждения. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на обращение великолучанки.

Фото: группа инженерно-экономического лицея в социальной сети «ВКонтакте»

«Прошу опубликовать фамилии педагогов, которые приступят к работе в новой школе, их квалификационные категории. Считаю данную информацию чрезвычайно полезной для родителей, имеющих детей старшего школьного возраста, которым небезразлично качество учебного процесса», — попросила женщина.

«Ознакомиться с трудоустроенным педагогическим составом можно будет на официальном сайте МАОУ "Инженерно-экономический лицей", который начнет работать в начале августа 2022 года», — отметил Андрей Ермаков и пояснил, что в настоящее время никто из педагогов официально не трудоустроен в образовательное учреждение.

Он добавил, что с 22 апреля открыта группа инженерно-экономического лицея в социальной сети «ВКонтакте», где предоставлена возможность задать интересующие вопросы администрации школы.

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Напомним, с 5 апреля начался прием заявлений на включение в списки детей, планирующих с 1 сентября учиться в инженерно-экономическом лицее. В новом лицее будут обучаться более 800 детей.