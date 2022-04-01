Общество

Прием заявлений на обучение в новом великолукском лицее начнется в апреле

Прием заявлений на включение в списки учащихся в Инженерно-экономическом лицее на улице Заслонова в Великих Луках начнется с 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации города.

С 5 апреля 2022 года начинается прием заявлений на включение в списки обучающихся, планирующих обучение с 1 сентября в МАОУ "Инженерно-экономический лицей", расположенном по адресу: улица Заслонова, дом 70», - говорится в сообщении.

Заявления принимают в здании управления образования администрации города Великие Луки на улице Дружбы, 31 (1 этаж) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок: 6-91-83, 6-91-72.