Общество

В России вырос интерес к отечественным брендам одежды

Российские пользователи стали больше интересоваться отечественным марками одежды. Среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов в апреле вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%). Покупательская активность на Северо-Западе соответствует общероссийским трендам: во всех регионах в апреле интерес к российским брендам увеличился по сравнению с февралем. Наибольший прирост интернет-трафика помимо Санкт-Петербурга отмечен в Карелии, Калининградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях.