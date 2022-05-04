Общество

В Пскове отремонтируют центр временного содержания иностранцев

Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии, МВД России отремонтируют в Пскове. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Изображение кровати из проектной документации

Подрядной организации предстоит провести общестроительные работы (покрасить стены и полоток, провести облицовку стен туалетных комнат плиткой, оконных откосов - сэндвич-панелью, окрасить радиаторы, двери и так далее), проложить новый кабель, трубопровод для водоснабжения (64 м), установить 16 светильников и розеток, пять унитазов и четыре раковины, ранее снятые душевые поддоны, четыре новых водонагревателя объемом 80 литров, жалюзийные решетки на четыре окна, абонентские громкоговорители, изготовить и смонтировать 16 двухъярусных кроватей.

Начальная цена контракта составляет 1 млн 140 тысяч рублей.

Подрядную организацию определят 16 мая. Работы планируется начать с даты подписания контракта, а закончить — 20 августа.