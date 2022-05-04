Общество

Торжественный ритуал «Независимый огонь памяти» прошел в Пскове

Торжественный ритуал «Независимый огонь памяти» прошел на Могиле Неизвестного солдата в Пскове сегодня, 8 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие губернатор области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, представители городской власти, руководство местных силовых структур, ветераны, малолетние узники и блокадники, воины-интернационалисты, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники военно-патриотического центра «Патриот», юнармейцы и другие.

Торжественный ритуал начался с заупокойной литии в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, к Могиле Неизвестного солдата возложили гирлянду воинской славы и цветы.