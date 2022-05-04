Общество

Новое здание для размещения городского ЗАГСа выбрали в Острове

Новое здание для размещения городского ЗАГСа выбрали в Острове. Оно находится в Парке Победы на берегу реки Великой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Фото: Александр Минчугин / «Подслушано в Острове»

«Сегодня было принято решение приобрести это здание. Сейчас мы начинаем работать в этом направлении: надо подготовить ряд документов. В здание еще надо вложиться, отремонтировать, это вопрос времени, но с местом мы определились», - сказал Сергей Шерстобитов.

Он добавил, что здание выкупят у собственника за счет средств областного бюджета.

Смотрите также Власти оценят предложение разместить островский ЗАГС в Парке Победы

Напомним, разместить ЗАГС в этом здании в социальных сетях предложил один из жителей города Острова, после этого Псковская Лента Новостей направила соответствующий запрос в профильный комитет.