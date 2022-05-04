Общество

Пешеходная дорожка на улице Холмской появилась в Великих Луках

Пешеходная дорожка на улице Холмской появилась в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Пешеходная дорожка на улице Холмская готова. Подрядчик завершил работы раньше установленного срока. Сегодня провел инспекцию. Качество нареканий не вызвало. Все согласно проекту: асфальт, освещение. Теперь предстоит общественная приемка, в которой обязательно примут участие общественные советники главы города», - отметил Николай Козловский.

Территорию отремонтировали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Новая дорожка ведет к скверу, который стал центром притяжения горожан, проживающих в этом микрорайоне, добавил глава города.