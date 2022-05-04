Общество

Студентам рассказали про Псков в годы немецко-фашистской оккупации

Тематическое занятие провели в Псковском медицинском колледже в преддверии Дня Победы. Начальник отдела Государственного архива Псковской области Елена Григорьева выступила с лекцией «Город Псков в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1944 годов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Встречи по теме Великой Отечественной войны проводятся регулярно в самых разных образовательных учреждениях Псковской области. Их задача – познакомить студентов и школьников с архивными материалами, позволить опереться в своих знаниях на объективные данные, в первую очередь, на показания свидетелей, на акты, составленные после освобождения территорий, на опросы тех, кто был признан виновным в гибели мирных граждан», - отметила Елена Григорьева.

В основу занятия легли многочисленные документы, хранящиеся в фондах архива. Это данные о действиях оккупационных властей на территории Пскова, о злодеяниях захватчиков, об освобождении Пскова, добавили в учреждении.