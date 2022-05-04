Общество

Носками и бумажными брюками премировали псковичей за уборку льна 90 лет назад

Псковичей премировали носками и бумажными брюками за успешное выполнение плана уборочной кампании 90 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

«Шел 1932 год. 29 июля прошло заседание премировочной комиссии при президиуме псковского райисполкома. И такие были в то время», – рассказали в архиве. В документе отмечается, что участники вынесли решение о поощрении «за успешное выполнение планов заготовок и уборочной кампании». Колхозы, которые перевыполнили план по заготовке льна, получили по 200 рублей, а еще были премированы товарами, например, одним дамским костюмом, двумя парами бумажных брюк, двумя парами носков.

Архивисты отметили еще одну запись: «Премировать: пятью нательными мужскими рубашками». Чуть ниже: «Колхоз "Сидорово" Погорельского сельсовета за успешное выполнение плана обработки и сдачи льнопродукции и перевыполнения (120 кг). Успешное проведение весеннего сева и уборки сена премировать: одним женским костюмом, одной парой ботинок, одной парой брюк, одной парой носок и одной парой чулок».

В списке премий можно также увидеть ткань, пальто, сапоги и даже «200 рублей тракторных акций».