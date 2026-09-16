В Псковской гордуме рассмотрели изменения в правила землепользования

Изменения в муниципальные Правила землепользования и застройки рассмотрели сегодня члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое провел председатель комитета Григорий Стороненков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фотографии: Псковская городская Дума

Представители администрации Пскова предложили дополнить перечень видов разрешенного использования территориальной зоны СН1 «Зона режимных территорий» условно разрешенными видами использования «Автомобильная мойка», «Ремонт автомобилей» и «Гостиничное обслуживание».

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».