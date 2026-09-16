«Миссис Псков-2025» приняла участие в титульной фотосессии

Действующая «Миссис Псков-2025», а также обладательница всероссийского титула «1-я Вице-Миссис Россия-2026» Анна Шефер приняла участие в титульной фотосессии, которая станет основой новой рекламной кампании 16-го сезона проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фотографии: Олег Голиков

Локация — фотостудия «Арт-Хаус». Директор проекта — Николай Королев.

Напомним, что кастинг нового сезона «Миссис Псков» состоится 20 сентября в конференц-зале отеля «Двор Подзновева» (главный корпус) по адресу: улица Некрасова, дом 3В. Начало кастинга в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

Заявки еще можно подать в официальных пабликах проекта — «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или «Миссис Псков конкурса Миссис Россия». Запись желающих на кастинг пока продолжается.