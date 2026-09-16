Реализацию проектов ТОС проверили в Пыталовском, Новосокольническом и Усвятском округах

Реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений в Пыталовском, Новосокольническом и Усвятском округах проверили депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз вместе с советником губернатора Павлом Гомоном. Об этом депутат сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Осмотр вместе с главой муниципалитета Верой Кондратьевой начали в Пыталово, где представители власти посетили площадку благоустройства территории «Подкова удачи: экопространство», прилегающей к улице Максима Горького. Этот проект в числе пяти от Псковской области стал победителем X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сумма вложений – 76 миллионов рублей.

«Это пространство с историей, которое сейчас получает новую жизнь, а жители – комфортную среду и новые возможности для досуга», – отметил Антон Мороз.

Далее они отправились в поселок Белорусский, где встретились с активными гражданами и членами местных ТОС, обсудили уже реализованные проекты и планы на перспективу, посетили местный Дом культуры.

Аналогичные встречи прошли с активистами и главами Новосокольнического округа Виктором Новиковым и Усвятского округа Дмитрием Петровым. Коллеги поделились опытом решения вопросов местного значения, касающихся благоустройства территорий, в том числе – с помощью комплексного подхода, когда объединяются проекты и финансирование бюджетов разных уровней, а также большую роль играет конструктивный подход и инициатива граждан, уточнил Антон Мороз.