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Общество

Молодежный парламент областного Собрания примет участие в акции «Бессмертный полк»

06.05.2022 17:55|ПсковКомментариев: 0

Члены Молодежного парламента Псковского областного Собрания примут участие в акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил его представитель Максим Ермолин.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это мое личное участие в акции, но пойду я вместе с другими членами Молодежного парламента, а также со своими студентами — я являюсь куратором первого курса нашего кооперативного техникума. <...> Сказал ребятам, что в этом году у нас снова будет эта акция, студенты заинтересовались и тоже решили принять участие», - рассказал Максим Ермолин.

На шествии он понесет портрет своей прабабушки Татьяны Федоровой, которая пережила блокаду Ленинграда. По словам молодого человека, ранее он уже принимал участие в акции «Бессмертный полк». «Мой первый "Бессмертный полк" был в городе Москве, там я шел с портретами своих прадедов, которые были участниками битвы на Курской дуге», - рассказал член Молодежного парламента Псковского областного Собрания.

«Я считаю, все молодые люди должны помнить своих предков, помнить историю своей страны. Ведь если мы не будем знать историю прошлого, какое будущее нас ждет?» - заключил Максим Ермолин.

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Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»). 

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент #Бессмертный полк
Источник: Псковская Лента Новостей
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