Общество

Акцию «На что жалуетесь?» проведут псковские таможенники

Акцию «На что жалуетесь?» проведет Псковская таможня 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Князева.

Основной целью встречи специалистов правового отдела таможни с псковичами станет возможность досудебного урегулирования разногласий с таможенным органом, а также повышение эффективности института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

Акция пройдет по адресу: город Псков, улица Воровского, 20, конференц-зал Псковской таможни с 11.00 до 15.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

«В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер при посещении административных зданий таможни использование медицинской маски и перчаток обязательно», - подчеркнули в ведомстве.