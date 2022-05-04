Общество

Шествие «Бессмертного полка» имеет символическое значение – член псковского Молодежного парламента

Шествие «Бессмертного полка» имеет символическое значение и дает ощущение присутствия павших в боях родственников. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Зиязов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я планирую лично принять участие в шествии "Бессмертного полка" в Великих Луках. В моей семье в Великую Отечественную войну погибло много мужчин. Я делаю это для сохранения памяти о них. Ну и некая символичная составляющая присутствует: верю, что они могут посмотреть не только сверху на шествие, но и быть непосредственно частью большого движения», – отметил Денис Зиязов.

Фото: личный архив Дениса Зиязова

Также активист отметил, что принимает участие в акции не первый год и для него это уже стало традиционным мероприятием в День Победы.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).