Шествие «Бессмертного полка» имеет символическое значение – член псковского Молодежного парламента

Шествие «Бессмертного полка» имеет символическое значение и дает ощущение присутствия павших в боях родственников. Об этом сообщил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Зиязов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Фото: личный архив Дениса Зиязова
Также активист отметил, что принимает участие в акции не первый год и для него это уже стало традиционным мероприятием в День Победы.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).