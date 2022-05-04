Общество

Сеть исправительных центров планируют расширить в Псковской области

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с начальником областного УФСИН Алексеем Емельяновым прошла в Пскове сегодня, 6 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с органами исполнительной власти.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Во время общения руководитель УФСИН довел информацию об основных показателях оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы области, отметил первоочередные задачи, стоящие перед территориальным органом. В частности, отдельное внимание было уделено вопросам реализации поручения президента РФ о расширении сети исправительных центров и необходимости создания в них в среднем не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам.

Кроме того, обсуждались темы, касающиеся трудоустройства лиц, отбывающих наказание, и профессионального обучения в местах лишения свободы. Алексей Емельянов поблагодарил Михаила Ведерникова за плодотворное и эффективное взаимодействие в вопросах ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и получения заказов от государственных и муниципальных органов власти Псковской области на производство товаров и услуг исправительными учреждениями региона.

В завершение рабочей встречи губернатор Псковской области и начальник областного УФСИН договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных планов, представляющих взаимный двухсторонний интерес.