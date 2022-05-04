Общество

Как псковские випы отметили первые майские праздники

Хоть громких гуляний в честь первых майских праздников в Псковской области не было, многие политики и чиновники региона так или иначе отметились в соцсетях. Давайте вместе посмотрим, чем же занимались местные випы и что выложили в социальные сети. Кто все же шагал с транспарантом в руках, кто наслаждался шашлыком, а кто с пакетом собирал мусор?

Наверное, главным событием первых майских выходных в соцсетях политиков, чиновников и общественников можно назвать новость от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Забавно, что во все топы залетела публикация не с поздравлениями, а с одной только фотографией нового друга губернатора. Михаил Ведерников завел собаку – судя по фото, через несколько месяцев щенок превратится в полноценную большую овчарку.

Фотография вызвала небывалый отклик среди подписчиков. Пост собрал почти 6 тысяч лайков и более 200 комментариев. При этом, обычно посты губернатора набирают около тысячи сердечек. Такие приемы с милыми зверушками использовать бы всем нашим политикам для поддержания живого интереса аудитории, жаль только, что акция получится одноразовая.

Милых животных на выходных опубликовал и депутат Псковской гордумы Федор Постнов. Правда, он озадачился судьбой диких ежиков. В своих соцсетях депутат опубликовал целую инструкцию для дачников. муниципальный парламентарий рассказал, как не навредить животным, если они встретятся на даче. Вопреки расхожему мнению, ежей, оказывается, нельзя поить молоком. От такой услуги животное может умереть от обезвоживания.

«Если вы увидите ежика на своем дачном участке или огороде, пожалуйста, положите немного еды (сырое несоленое мясо, фарш... любые кошачьи гранулы) и воду. Не ставьте ни инсектициды, ни ловушки! Ежики безвредные и помогают в вашем огороде, потому что едят насекомых, которые атакуют ваши овощи», - пояснил депутат.

А вот глава регионального УФАС Ольга Милонаец осталась крайне недовольна, что ее посетили другие дикие дачные обитатели. На своей странице «ВКонтакте» она сетует на то, что зайцы погрызли весь ее молодой фруктовый сад.

«Май начался так себе. Эти ушастые съели наш молодой фруктовый сад, причем не только яблоньки. А в остальном, славно потрудились, приготовили грядки, встретились с друзьями, открыли дачный сезон. Уххх, я бы этих Зайцев», - написала Ольга Мионаец в своем посте.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов как всегда на длинных праздниках занимался «настоящими мужскими забавами». В своих соцсетях он опубликовал несколько видео, где покорял лесные тропы на своем внедорожнике и жарил на костре купаты.

Не оставил без контента «дядя Леша» и любителей его уникальных кулинарных шедевров. В этот раз политик рассказал, как правильно приготовить баранью печень в беконе.

«Это очень просто – печень нарезается ленточками и оборачивается в бекон. Получается абсолютно потрясающее блюдо. Сочное и вкусное. Пробуйте!» - поделился очередными кулинарными изысками Алексей Севастьянов.

Депутат Великолукской городской думы Николай Андросович тоже поделился с подписчиками фирменным рецептом своего шашлыка.

Если хотите на праздниках отведать диетический шашлык по депутатскому рецепту, то записывайте. Нужно взять куриные окорочка, разрезать на три части, добавить приправу для курицы. Затем туда же мелко нарезать репчатый лук, далее добавить соль и пол литра томатного соуса. Все ингредиенты перемешать и оставить в маринаде, как правило, на ночь.

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак еду хоть и не готовил, а вот за грибами уже успел сходить. Казалось бы, ну какие грибы в мае? Оказывается, депутат ценитель сморчков. «Собрал первые весенние грибочки. Очень вкусные, называют их или сморчки или строчки» - подписал он фото. Кстати, пост с фотографией собрал почти полторы тысячи лайков и сотню комментариев - все подписчики хотят знать, где взять таких грибов и как их готовить.

Лидер регионального отделения КПРФ, депутат ПОСД Петр Алексеенко никакими интересностями своих подписчиков не порадовал. Лишь поздравил сторонников с праздником Первомая, опубликовав на своей странице «ВКонтакте» советскую открытку.

А вот председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на праздники отправился в Москву. Но не просто отдыхать, а принять участие в первомайском профсоюзном автопробеге в память погибших в Великой Отечественной войне.

В соцсети Игорь Иванов выложил множество фото на фоне интересных ретро автомобилей с профсоюзными флагами.

Глава города Великие Луки Николай Козловский, Первомай традиционно провел за городом. Политик поехал на дачу, где провел субботник на прилегающей к дому территории, а затем отправился на рыбалку.

«Потому что главное – это природа, свежий воздух и близкие рядом! Пусть праздник 1 Мая придаст всем уверенности в собственных силах, энергии и оптимизма. Вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сделаем наш город еще комфортнее и краше», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала, что Первомай у нее с детства ассоциируется с массовыми демонстрациями, субботниками и праздничными песенными застольями с друзьями семьи и соседями.

«Времена меняются, а вкус праздника остался навсегда! С праздником, трудящиеся!!!» - написала омбудсмен на своей страничке «ВКонтакте».

Действительно, время идет, обстоятельства меняются, но многие политики и чиновники стараются придерживаться своих семейных традиций – у кого-то праздник не обошелся без Первомайских лозунгов, у кого-то без первого дачного шашлыка. В любом случае, в России майские праздники всегда ждут с нетерпением. Установившееся тепло многих манит на природу, кого-то ожидают дачные хлопоты и встречи с друзьями, ну а кто-то просто выспится как следует и в соцсетях нам про это не расскажет.

Ксения Журавкова