«Вещи перемен»: о проекте, меняющем культуру вещевой помощи в России, расскажут в пресс-центре ПЛН

Уже завтра, 18 августа, в пункте приёма и выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда на Инженерной, 68 откроется обновленное пространство вещевой помощи. Это стало возможным благодаря проекту «Вещи перемен», который реализуется благотворительным фондом «Второе дыхание» и его партнерами.

В чем суть проекта? Какова его целевая аудитория? Почему в нашей стране важно поменять культуру вещевой помощи? Как благодаря проекту «Вещи перемен» преобразилось помещение Детского фонда на Инженерной? Ответы на эти и другие вопросы сегодня прозвучат на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». В ней примут участие исполнительный директор фонда «Второе дыхание» Елизавета Васина и координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая.

Начало в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.