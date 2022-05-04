Общество

Мемориальное кладбище советских воинов в Пскове привели в порядок к 77-летию Победы

Сотрудники комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова совместно со студентами кооперативного техникума и медицинского колледжа привели в порядок мемориальное кладбище советских воинов на территории Большого Крестовского кладбища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В рамках подготовки ко Дню Победы участники мероприятия убрали территорию от травы и опавших листьев, очистили мемориальные доски, а также обновили краску на четырехгранном обелиске у братского захоронения.

Здесь, на Братском кладбище, похоронены 140 воинов Советской Армии, погибшие от немецко-фашистских захватчиков при освобождении города Пскова в 1944 году. Среди них 9 офицеров, на 11 надгробиях высечено «Неизвестный».

«Все мы знаем знаменитую фразу Михаила Ломоносова: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Участие в уборке братских могил – это изучение истории нашей страны и патриотическое воспитание молодого поколения не по учебникам и книгам, а непосредственно. Благоустройство и поддержание чистоты воинских захоронений дает возможность молодежи бережнее относиться к памятным местам истории нашей страны и сохранять их для будущих поколений», – отметил начальник отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев.