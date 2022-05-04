Общество

Власти заявили о стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 в Великих Луках

Стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом сложилось в Великих Луках, она пока не вызывает опасений у специалистов. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем еженедельном обращении, опубликованном в социальных сетях.

«Есть и позитивная динамика. 4 мая не было зарегистрировано не одного случая заболевания COVID-19. Если говорить о последней неделе, то в статистику заболевших коронавирусной инфекцией добавились 26 великолучан. Амбулаторное лечение получают 23 жителя города», – рассказал он.

Николай Козловский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом проще, чем несколько месяцев назад. «Снижается нагрузка на врачей, но расслабляться не стоит. Во многих странах мира уже фиксируются новые штаммы ковида, поэтому необходимо и дальше прививаться от коронавирусной инфекции», – посоветовал глава города.

Вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится в Великих Луках на базе поликлиники на улице Пионерской, №10 и в стационарно-выездном пункте торгового центра «Апельсин».

«Обращаю ваше внимание! График его работы изменен: в рабочие дни от открыт с 10.00 до 17.00, а в выходные с 11.00 до 14.00», – предупредил Николай Козловский.