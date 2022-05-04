Общество

Депутат Дмитрий Барабанов навестил ветеранов Великой Отечественной войны

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов навестил ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Депутат пожал руки ветеранам, поздравив их с 77-летием Великой Победы, пожелал ветеранам крепкого здоровья и благополучия и заверил в том, что никогда героические подвиги людей, спасших страну, не будут преданы забвению. Он также вручил им цветы и подарки.

Дмитрий Барабанов навестил 8 ветеранов, проживающих на дальнем Запсковье, в подведомственном ему избирательном округе №14.

Труженики тыла, ветераны боевых действий, узники фашистских концлагерей поделились с депутатом воспоминаниями о военных временах. В беседе с гостем они вспомнили годы Великой Отечественной войны и испытания, с которыми им пришлось столкнуться.

Также они рассказали Дмитрию Барабанову о своих буднях, о насущных проблемах, с которыми депутат пообещал разобраться в ближайшее время.

Личное внимание участникам Великой Отечественной войны депутат старается уделять на регулярной основе, а традиции навещать их накануне Дня Победы он придерживается уже несколько лет.