Общество

Поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2022» завершается в Новосокольническом районе

Поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2022» подходит к завершению в Новосокольническом районе. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

Фото: Официальный канал псковской области / Телеграм

«В ней принимают участие молодежные и школьные поисковые отряды со всей России. Это более 250 поисковиков из Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, а также из Белоруссии», – отметил глава региона.

По его словам, базовый лагерь растянулся на несколько километров. «За две недели была проведена колоссальная работа, найдены останки уже 175 воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны», – отметил Михаил Ведерников.

Их перезахоронят с воинскими почестями в братском захоронении в деревне Усадище Новосокольнического района.