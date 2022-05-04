Великолуский депутат поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы

Депутат Великолукской городской думы Николай Андросович посетил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Николай Андросович / «ВКонтакте»
«Сегодня с большим удовольствием посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на четвертом избирательном округе. Веденеев Петр Иванович, Вишнев Иван Васильевич, Макарова Татьяна Павловна – все они не только участники войны, но и люди, которые восстанавливали наш город из руин. У каждого из них уникальная, душещипательная история военного лихолетья», – отметил депутат.
Николай Андросович поздравил ветеранов с праздником, побеседовал с ними о насущных проблемах, выслушал пожелания.