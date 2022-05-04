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Общество

Великолуский депутат поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы

07.05.2022 14:23|Псков

Депутат Великолукской городской думы Николай Андросович посетил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Андросович / «ВКонтакте»

«Сегодня с большим удовольствием посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на четвертом избирательном округе. Веденеев Петр Иванович, Вишнев Иван Васильевич, Макарова Татьяна Павловна – все они не только участники войны, но и люди, которые восстанавливали наш город из руин. У каждого из них уникальная, душещипательная история военного лихолетья», – отметил депутат.

Николай Андросович поздравил ветеранов с праздником, побеседовал с ними о насущных проблемах, выслушал пожелания.

 

 

«Внимание и общение – это большая радость для пожилых людей, накануне праздника Победы они делятся воспоминаниями, рассказывают о событиях своей юности. Считаю, что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на земле», – добавил он.
 
Теги: #великие луки #день Победы #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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