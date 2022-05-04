Общество

Активисты «Единой России» в Пскове навестили ветеранов накануне Дня Победы

Депутат фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы Ольга Федорова с учащимися лицея №10 поздравили с Днем Победы блокадницу Марин Волжскую. Дети вручили ей письма от одноклассников со словами благодарности, цветы, подарки и поздравления с днем Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках акции партии «Единая Россия» «Помогать просто» волонтеры помогли вымыть панорамные окна в квартире на 9 этаже, также привели квартиру в порядок.

Марина Волжская была очень растрогана, говорила, что в мире осталось очень мало добра. Вспоминала нелегкое время блокады Ленинграда, рассказали в пресс-службе.

Также руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Максим Адамчук поздравил участника Великой Отечественной войны Сергея Иванова. «В канун 77-ой годовщины Великой Победы мы выражаем признательность героям, которые сражались за наше мирное небо. Восхищаемся их подвигами. Во время боевых действий под Лугой в период Великой Отечественной войны Сергей Васильевич взорвал 11 эшелонов фашистов со снаряжением и боеприпасами. Взорвал их же взрывчаткой», - отметил Максим Адамчук. - В его честь мы провели праздничный концерт прямо во дворе. Артисты народного ансамбля русской песни "Очелье" исполнили для Сергея Васильевича песни военных лет, частушки и подарили ему праздничное настроение! Низкий поклон! Здоровья и благополучия! Я горжусь героями нашей родной земли!»