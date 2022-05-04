Общество

К акции «Георгиевская ленточка» присоединились псковские полицейские

В преддверии Дня Победы псковские сотрудники службы участковых уполномоченных полиции поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, полицейские посетили жителей обслуживаемых административных участков и вручили им символы победы в Великой Отечественной войне, а также поздравительные открытки.

«Стражи порядка дополнительно проводили профилактические беседы, предостерегая псковичей от противоправных действий различного рода мошенников», - добавили в ведомстве.

Псковские полицейские призывают всех желающих присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого горожанам нужно надеть георгиевскую ленточку, сделать фотографию и выложить в социальные сети историю о важности акции. Посты предлагается отметить хештегом #георгиевскаяленточка.