Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Еще 34 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 855. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений выздоровели 107 559 пациентов (+51 за сутки). Число скончавшихся от коронавируса в Псковской области - 1831 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 34674/1

Великие Луки – 16820/4

Бежаницкий район – 1448/0

Великолукский район – 2645/6

Гдовский район – 1970/0

Дедовичский район – 2839/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1000/0

Куньинский район – 977/0

Локнянский район – 1059/0

Невельский район – 4998/1

Новоржевский район – 1158/0

Новосокольнический район – 3132/0

Опочецкий район – 3367/3

Островский район – 5244/4

Палкинский район – 1072/0

Печорский район – 2499/2

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3904/5

Псковский район – 8784/3

Пустошкинский район – 1355/2

Пушкиногорский район – 1466/0

Пыталовский район – 1458/0

Себежский район – 2769/0

Стругокрасненский район – 1850/1

Усвятский район – 717/2

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.