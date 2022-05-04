Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Еще 34 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 855. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период наблюдений выздоровели 107 559 пациентов (+51 за сутки). Число скончавшихся от коронавируса в Псковской области - 1831 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 34674/1
Великие Луки – 16820/4
Бежаницкий район – 1448/0
Великолукский район – 2645/6
Гдовский район – 1970/0
Дедовичский район – 2839/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1000/0
Куньинский район – 977/0
Локнянский район – 1059/0
Невельский район – 4998/1
Новоржевский район – 1158/0
Новосокольнический район – 3132/0
Опочецкий район – 3367/3
Островский район – 5244/4
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2499/2
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3904/5
Псковский район – 8784/3
Пустошкинский район – 1355/2
Пушкиногорский район – 1466/0
Пыталовский район – 1458/0
Себежский район – 2769/0
Стругокрасненский район – 1850/1
Усвятский район – 717/2
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.