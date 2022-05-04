Общество

«Сад памяти» появится у стен Псково-Печерского монастыря

Город Печоры присоединится к международному проекту «Сад памяти». Акция по посадке деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне пройдет в парковой зоне Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Планируется, что участники мероприятия высадят около 100 саженцев лиственницы и тсуги.

Несколько мероприятий акции «Сад памяти» в Псковской области в этом году уже состоялись. Так, в ряде населенных пунктов Себежского района высажены туи и сосны. «Сады памяти» из шаровидных ив появились на территории школы №6 и в новом сквере на улице Холмской в Великих Луках. Памятные аллеи разбили также в Куньинском, Плюсском, Пустошкинском и Усвятском районах.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. На территории Псковской области акция организована уже третий раз. В течение 2021 года в регионе было высажено около 5 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, который лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

За первые два года к акции присоединилось более 2 млн человек из 85 регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали масштабную инициативу. Традиционными стали форматы #СадПамятиДома, когда участники высаживают деревья у себя на участке, и #СадПамятиГлазамиДетей — почти 5 тысяч рисунков прислали юные участники акции.

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».

Координатором акции на территории Псковской области выступает управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона.