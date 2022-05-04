Общество

Николай Козловский: Я горжусь своим дедом и нашими великими предками

Глава города Великие Луки Николай Козловский и депутат Великолукской городской думы Николай Андросович поделились историями о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Записи об этом они разместили на своих страницах в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Хочу рассказать о своем героическом предке, который воевал на передовой. Мне довелось узнать о Великой Отечественной войне не только из учебников и кинофильмов, но из семейных историй. Мой дед Павел Иванович Козловский награжден медалью "За боевые заслуги" и знаком "Отличник санитарной службы"», - отметил глава Великих Луках.

Павел Козловский участвовал в гражданской войне, воевал под Демьянском, Новгородом и Ригой, освобождал Великие Луки. В годы Великой Отечественной войны он служил в госпитале санитаром. Ездил вместе с врачом по разным фронтам - подбирал раненых, кипятил инструменты, помогал в операциях. В наградном листе сообщаются данные, что он служил в звании ефрейтора в должности санитара хирургического полевого подвижного госпиталя № 701.

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Сохранились характеристики, в которых сообщается, что дед с самого начала работы в госпитале на своем ответственном участке проявил себя как замечательный, энергичный, дисциплинированный и преданный своему делу работник. Все эти свои качества особенно ценными оказывались при больших наплывах раненых», - подчеркнул Николай Козловский.

Помимо этого, при ликвидации 16-й немецкой армии на Северо-Западном фронте Павел Козловский проделал большую работу по развертыванию перевязочно-операционного блока в передовом отряде госпиталя. Он построил подставки для переливания крови, подставки для конечностей, не один десяток перевязочных столов были также сделаны его руками.

«Раненые бойцы и командиры, которые прошли через госпиталь, во многом остались благодарны ему как самоотверженно работающему для их скорейшего выздоровления. В 1941 году дед получил ранение, домой вернулся в 1944 году. Тогда ему было 50 лет. Я горжусь своим дедом и нашими великими предками. Они победили фашизм и спасли мир от страшной угрозы. Они проявили героизм, отвагу и мужество. Каждый ветеран достоин звания Героя!» - заключил Николай Козловский.

Также о своем отце и двух дядях рассказал Николай Андросович.

Фото: Николай Андросович / «ВКонтакте»

«Чем дальше от нас 1945-й, тем больше хочется сделать для того, чтобы память о Великой Победе крепла, передавалась из поколения в поколение. В моей семье мы вспоминаем моего отца и двух дядей», - сказал он.

Отец депутата - Иван Андросович - 1924 года рождения. Был призван в действующую армию в декабре 1943 года.

Сначала воевал на Западном фронте, а затем участвовал в боях с Японией, союзницей фашисткой Германии.

Награжден медалями и орденами Отечественной войны II степени.

«Отец не любил рассказывать о войне. Был очень скромным, как настоящий фронтовик, говорил: "Я воевал, как все воевали". Воевали и два брата отца Василий и Андрей. К сожалению, мои дядьки погибли в конце 1941 года, - поделился Николай Андросович. - Я и профессию выбрал военного, потому что отец мне всегда говорил: "Хочу, Коль, чтобы ты стал офицером". И я им стал и прослужил в вооруженных силах 28 лет, воспитанный на боевых традициях солдатов Великой Отечественной войны и моего отца».