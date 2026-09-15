Приставы в Стругах Красных составили протокол на посетителя суда за попытку скрыть газовый баллончик

Судебные приставы предотвратили пронос в здание суда потенциально опасного предмета — газового баллончика, который посетитель пытался пронести как средство самообороны, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Инцидент произошёл в Стругокрасненском районном суде. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов проводил стандартную проверку граждан при входе в здание. Посетителя ознакомили с перечнем предметов, запрещённых к проносу, а также с распоряжением, обязывающим сдать такие предметы до прохода в суд. В список входят, в частности, оружие, колюще‑режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, радиоактивные вещества, а также средства, способные причинить вред здоровью людей.

Мужчина заявил, что не имеет при себе запрещённых вещей. Однако в ходе осмотра ручной клади судебный пристав по ОУПДС обнаружил газовый баллончик. Посетитель пояснил, что носит его для самообороны и не считал его опасным в контексте посещения суда.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).