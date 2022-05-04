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Общество

«Экопром» поздравил псковичей с годовщиной Великой Победы

09.05.2022 12:15|Псков

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил жителей Псковской области с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«9 мая мы все вместе празднуем очередную годовщину Великой Победы. Независимо от того, сколько прошло и еще пройдет лет, 9  мая останется для нашего народа священной датой – праздником великой радости и скорби, днем великой благодарности живым и светлой памяти павших. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград и дошедших до стен Рейхстага», - говорится в сообщении.

В филиале также добавили, что ветераны остаются поколением победителей, потому что выдержать те испытания, которые выпали на их долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

«Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа, и этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность тем, кто и поныне в строю. На линии боевых действий Вы мужественно держите свою оборону, отдавая Победе и свободе братского народа все силы, здоровье, молодость, обеспечиваете крепкое и благонадежное состояние страны и мирного населения. С праздником Великой Победы! Мира Вам, добра и счастья!» - подытожили в пресс-службе.

Теги: #день Победы #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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