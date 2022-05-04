Общество

Мы помним и всегда будем гордиться подвигом наших воинов - Андрей Турчак

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Запись размещена в его телеграм-канале.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«В нашей стране 9 мая – больше, чем праздник. Для каждой семьи это святая дата вот уже 77 лет. В этот день мы победили в самой страшной войне в истории Отечества. С каждым годом ее живых свидетелей становится все меньше, но память о ней передается через поколения. Мы знаем о тех событиях не из кино или учебников, а из рассказов наших дедушек и бабушек, семейных архивов. Для каждого из нас это глубоко личное, на уровне генетической памяти. Именно поэтому день 9 мая так дорог нам», - отметил Андрей Турчак.

День Победы приближали все - на фронте и в тылу, вне зависимости от национальности и вероисповедания, ценой огромных жертв и усилий удалось сокрушить нацизм, спасти миллионы людей от истребления, добавил он.

«Мы помним и всегда будем гордиться подвигом наших воинов-освободителей. Сегодня, спустя почти восемь десятилетий, наши солдаты и офицеры снова сражаются с нацизмом. Идут по стопам своих дедов и прадедов, освобождая Донбасс», - подытожил Андрей Турчак.