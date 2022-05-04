Общество

Благополучия и процветания пожелал псковичам Игорь Иванов в День Победы

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«В этот памятный для всех нас день поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! Значение Победы в Великой Отечественной войне не померкнет в наших сердцах. Мы - внуки и правнуки победителей, очистивших землю от скверны фашизма, благодарны вам за героизм и подвиг. Благодарны за каждодневное пожертвование собой во имя победы - в окопах на фронте, в тылу у станка. Воевала и победила вся страна. Просчитались те, кто считал, что наш единый и сплоченный многонациональный народ можно победить», - отметил Игорь Иванов.

Он поздравил псковичей с праздником и пожелал мирного неба, счастья, благополучия и процветания.