Бежаницкий прокурор Иван Проценко получил новую должность в Ленобласти

Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 3 августа советник юстиции Иван Проценко освобожден от должности прокурора Бежаницкого района в связи с назначением на должность Кингисеппского городского прокурора Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Иван Проценко назначен на указанную должность в соответствии с полномочиями генерального прокурора Российской Федерации, предусмотренными федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».