Бежаницкий прокурор Иван Проценко получил новую должность в Ленобласти

Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 3 августа советник юстиции Иван Проценко освобожден от должности прокурора Бежаницкого района в связи с назначением на должность Кингисеппского городского прокурора Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
Иван Проценко назначен на указанную должность в соответствии с полномочиями генерального прокурора Российской Федерации, предусмотренными федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
«За время работы в должности прокурора Бежаницкого района Иван Проценко зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным эффективно решать задачи по укреплению законности и правопорядка на территории района. Под его руководством прокуратурой района осуществлялся надзор за исполнением законов, защита прав и свобод граждан, принимались меры по противодействию преступности и коррупции. Коллектив прокуратуры Псковской области благодарит Ивана Николаевича за добросовестную службу в органах прокуратуры региона и желает успехов в работе на новом ответственном участке», - добавили в прокуратуре.