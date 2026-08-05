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Бежаницкий прокурор Иван Проценко получил новую должность в Ленобласти

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Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 3 августа советник юстиции Иван Проценко освобожден от должности прокурора Бежаницкого района в связи с назначением на должность Кингисеппского городского прокурора Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Иван Проценко назначен на указанную должность в соответствии с полномочиями генерального прокурора Российской Федерации, предусмотренными федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

«За время работы в должности прокурора Бежаницкого района Иван Проценко зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным эффективно решать задачи по укреплению законности и правопорядка на территории района. Под его руководством прокуратурой района осуществлялся надзор за исполнением законов, защита прав и свобод граждан, принимались меры по противодействию преступности и коррупции. Коллектив прокуратуры Псковской области благодарит Ивана Николаевича за добросовестную службу в органах прокуратуры региона и желает успехов в работе на новом ответственном участке», - добавили в прокуратуре.
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