За неделю в Псковской области выявили около 800 случаев ОРВИ

С 27 июня по 2 августа в Псковской области выявлено 784 случая ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 49%. В городе Пскове зарегистрировано 297 случаев ОРВИ, или 37,9% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 34 случая.