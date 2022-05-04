Общество

Более 300 человек маршировали в Великих Луках в честь Дня Победы

В этом году основные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, в городе воинской славы Великие Луки начались с традиционного торжественного марша военнослужащих по площади Ленина. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Десять парадных расчетов прошли перед трибунами, на которых расположились главные участники праздника – ветераны Великой Отечественной войны, труда, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

В Великих Луках в торжественном марше, посвященном Дню Победы, участвовали больше 300 человек, включая военнослужащих 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, Островского гарнизона, а также военного оркестра.

После торжественного марша на площади Ленина, был дан старт следующему мероприятию – шествию «Бессмертного полка». В акции приняли участие свыше 3 000 человек, среди участников «Бессмертного полка» были и внуки Николай Козловского.

«Сегодня мы отмечаем праздник Великой Победы, день воинской славы и доблести России именно благодаря подвигу советских воинов, наших отцов и дедов. Выражаю безграничную признательность всем, кто жизнью заплатил за мир и свободу, кто преодолел все тяготы войны на фронте и в тылу, проявил беспримерное мужество и героизм в сражениях и в труде. Уважаемые ветераны, ваш боевой и трудовой подвиг является образцом силы духа и несгибаемой воли к победе, он на века останется в памяти всех поколений. Вы сохранили и отстояли независимость нашего государства, подарив всем нам возможность жить и трудиться на родной земле.

Ваша жизнь – нравственный ориентир для нынешних и будущих поколений, в том числе для нашей молодежи. Традиции самоотверженного служения Отечеству сегодня достойно продолжают военнослужащие современной Российской Армии, которые противостоят новой фашистской угрозе, борются с неонацистами, защищая нашу безопасность», - подытожил глава Великих Лук.