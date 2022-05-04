Общество

Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Пскове

В Пскове состоялась очередная акция «Гражданский мониторинг», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. Общественники познакомились с организацией работы специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Цель данного мероприятия – проверка соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в спецприемнике, осуществление контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических требований, состоянием медицинского и материально-технического обеспечения.

В ходе встречи на вопросы проверяющих отвечала начальник учреждения капитан полиции Татьяна Васильева. Член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Юлия Самсонова познакомилась с режимом и условиями содержания граждан, осмотрела медпункт, пищеблок и другие помещения. Она узнала, что с лицами, подвергнутыми административному аресту, проводится информационно - патриотическая работа, имеются мини-библиотека и настольные игры.

Общественница побеседовала с задержанными. Речь шла, в частности, о бытовых условиях, качестве питания, оказании медицинской помощи. Особое внимание было уделено вопросам реализации прав и обязанностей граждан, содержащихся в спецприемнике. Жалоб на условия содержания, а также на действия сотрудников не поступило. В итоге, работу специального приемника гости оценили положительно.

Добавим, что представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову на регулярной основе принимают участие в акции «Гражданский мониторинг», посещая различные подразделения городской полиции. Эти мероприятия способствуют укреплению доверия населения к представителям органов внутренних дел, повышают авторитет стражей порядка.